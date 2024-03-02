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Volkan Demirel Fenerbahçe maçı sonrası konuştu: Klasik futbolunu...

Son dakika spor haberleri... Hatayspor, Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. İşte Demirel'in sözleri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 21:45
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Volkan Demirel Fenerbahçe maçı sonrası konuştu: Klasik futbolunu...

Son dakika spor haberleri... Hatayspor, Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

İŞTE DEMİREL'İN SÖZLERİ:

Hafta içi hazırlandık, rakibi tanımlamaya çalıştık ama bakıldığında bile bile bu golleri yedik. Kazanmak ve puan almak isterdik. Tehlikeli bölgede olduğumuzu biliyoruz ama daha 10 hafta var. Fenerbahçe'nin klasik arka direk ortalarıyla golü yedik. Gol yedikten sonra bu takıma karşı dönmek zor oluyor. Önümüzdeki maçlara hazırlanıp, bu kırmızı bölgeden uzaklaşmak için elimizden geleni yapacağız.

Ortada bir 30 puan var. Bu senenin barajı biraz yukarda olacak. 43'ü bile görebilir. Son sırada bir varız. Bu 2-3 galibiyete bakar. İçeride alacağımız galibiyetler o bölgeden uzaklaştırabilir. Bu 10 haftada en iyi puanı alıp ligde kalmak istiyoruz.

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