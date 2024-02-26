Gümrük +5'te yıkıldı

Süper Lig'de alt tarafı yakından ilgilendiren maçta Karagümrük, Alanyaspor'a 90+5'te yakalandı. Gümrük 24'te Eysseric'in golüyle öne geçti. 33'te Mendes'in sarı kartı VAR'dan iptal edilip kırmızıya döndü. 10 kişi kalan rakibi karşısında bastıran Akdeniz ekibi, ilk yarıda gol bulamadı ve devre 1-0 tamamlandı.

13'Ü İSABETLİ 38 ŞUT

İkinci yarıda da gol arayan Alanya ekibi, çektiği 38 şutta 13 isabet bulurken, golü 90+5'te filelere gönderdi. Biraschi'nin Hassan'a yaptığı müdahaleyi penaltı çıktı. Mısırlı golcü yaptırdığı penaltıyı gole çevirip sonucu belirledi. 3 maçtır yenilmeyen Karagümrük üst üste 2, 6 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise 3. beraberliğini elde etti.

VAR'A GİTMESİ TUHAF

Karagümrük Teknik Direktörü Şota, "Son dakikada VAR'a gitmesi bana biraz tuhaf geliyor. Verilen kararda futbolcunun nereye dokunduğunu göremiyoruz" diye konuştu.

İKİ PUAN KAYBETTİK

Alanya Teknik Direktörü Fatih Tekke, "İki takım için 1 puan iyi gibi gözükse de bizim için 2 puan kayıp oldu. Kırmızı karttan sonra gösterdiğimiz arzu, sevindiriciydi" dedi.