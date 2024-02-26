Dört dörtlük Yiğido

Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak isteyen Sivasspor, düşme hattındaki Pendikspor'u 4 golle geçip son 5 maçında 3. kez kazandı. Yiğidolar, 16'da Gökcan'ın golüyle 1-0 geriye düştü. 26'da Charisis'in pasında Menig skoru eşitledi. 33'de Pendik'te Ndiaye'nin sert şutu direğe çarpıp dışarı çıktı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

MENİG&CHARİSİS ŞOV

Sivasspor 2. yarıya gollerle başladı. 59'da Menig'in pasında Caner takımını öne geçirdi. 69'da Manaj farkı ikiye çıkardı. 90+5'te de Koita, sonucu ilan etti: 4-1. Yeni transfer Menig, 1 gol, 1 asist, Yunan dinamo Charisis de 2 asistle yıldızlaştı. Yenilmezlik serisini de 5'e taşıyan Sivas ekibi, evinde 3'te 3'le 6. sıraya çıktı.

BARTUĞ'UN OMZU ÇIKTI

Sivasspor'da Bartuğ Elmaz, rakibiyle girdiği mücadelede sakatlandı. F.Bahçe'den kiralanan 21 yaşındaki orta sahanın omuzu çıktı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hedef büyüttü. Uygun, "6.'lığa yükseldik. Durmadan çalışacağız. Sezon sonunda inşallah mutlu şeyler yaşayacağız" dedi.