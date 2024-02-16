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Yabancı devrimi

TFF, yabancı TV gözlemci sistemini bu haftadan itibaren başlatıyor. Bu hafta oynanacak maçlarda UEFA'nın eski elit hakemlerinin de yer aldığı 10 yabancı gözlemci hakemleri puanlayacak. Yabancı gözlemcilerin verecekleri puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Yabancı devrimi

Türk futbolunun gelişmesi için devrim gibi projelere imza atan Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk hakemliğinin gelişmesi amacıyla programına aldığı yeni projelerinden yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulaması, Trendyol Süper Lig'de bu haftadan itibaren yürürlüğe girecek. UEFA'nın eski elit hakemlerinin de arasında yer aldığı 10 yabancı gözlemci, yeni dönemde Türk futboluna hizmet edecek. Yabancı gözlemcilerin verecekleri puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak.

119 KİŞİLİK HEYET ANKET YAPACAK

Günümüzde UEFA'da üst düzey görevlerde bulunan 10 yabancı gözlemci, bu haftadan itibaren Trendyol Süper Lig'de görev yapan hakemleri değerlendirip puanlama yapacak. Bu gözlemci grubunun vereceği puanlar, yeni dönemde hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturarak performans ölçümlerinde belirleyici rol oynayacak. Puanlamanın diğer yüzde 50'si de saha gözlemcilerinin yanı sıra, VAR kadrosu, en üst iki ligde görevli hakem ve gözlemcilerin oluşturduğu 119 kişi tarafından yapılacak anket değerlendirmesi ile belirlenecek.

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