Samsunspor iddialı

Alman teknik adam Markus Gisdol'un gelişiyle çıkışa geçen, 4 maçtır yenilmeyen, evinde son 5 maçtır da namağlup olan ve 4 galibiyet alan Samsunspor, bugün Galatasaray'la kozlarını paylaşacak. Lider Fenerbahçe'den Kadıköy'de puan alan kırmızı- şimşeklerde Gisdol, Galatasaray karşısında da sonuna kadar mücadele edeceklerinin sözünü verdi. Başarılı çalıştırıcı, "Fenerbahçe maçında takım olarak çok iyi oynamıştık. Her rakibimize saygı gösteriyoruz ama bunu abartmıyoruz. Bizim de bir oynama şeklimiz var. Galatasaray maçında da önceki maçlarda olduğu gibi elimizden geleni yapacağız. Taraftarlara özel bir söz vermeyeceğim ama sonuna kadar mücadele edeceğimizin sözünü verebilirim" diye umut dağıttı.

NANU KİRALANDI, SONER SIRADA

Yabancı kontenjanı dolu olan ve transfer için yer açmak isteyen Samsunspor, 29 yaşındaki G.Bissaulu sağ beki Nanu'yu Portekiz'de E.Amadora'ya kiraladı. Öte yandan 33 yaşındaki orta saha Soner Aydoğdu da G.Antep FK'yle el sıkıştı.