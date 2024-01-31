Türk futbolunda devrim

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de yer aldığı, TFF Basın Müşaviri Armağan Pekkaya'nın organize ettiği tanıtımda; Başkan Vekili Mustafa Eröğüt de bulundu. VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun, yarı otomatik ofsayt sisteminin işleyişini VAR odasında yaptığı sunumla gösterdi.

BU SEZON VAR KAYITLARI AÇIKLANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, futbolda yaşanan tartışmaların önüne geçmek adına VAR kayıtlarının açıklanması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. IFAB, VAR konuşmalarının hakem VAR'a çağrıldığı an ile ilgili yayınına eğitim amaçlı izin veriyor. İspanya La Liga'da VAR kayıtlarında hakemin çağırıldığı pozisyonlar günün maçları bitikten sonra yayınlanıyor. Türkiye'de de Süper Lig'de yayınlanması için testleri yapılıyor. Bu sezon en kısa sürede hayata geçirilmesi planlanıyor.

MHK'YE YENİ MODEL

TFF, Merkez Hakem Kurulu'nu kulüpler ile birlikte federasyonun yönetmesi için çalışmalarını da büyük bir titizlikle sürdürüyor. Alman modeli planlanan yeni sistemde; 5 kişilik heyette 3'ü TFF'nin atadığı, 2'si de kulüplerden olacak.

26. haftadan yeni gözlemci organizasyonu

10 kişiden oluşan UEFA'nın üst düzey yabancı gözlemcileri hakem notuna etkileri % 50.

Statta maçta görevli gözlemcinin puana etkisi % 30

VAR hakemleri ve maç hakemlerinden oluşan 119 kişinin anketiyle verilecek not toplam nota etkisi % 20.

YARI OTOMATİK OFSAYT

TEKNOLOJİSİ NEDİR?

STADYUMLARDA Kurulan EPTS (Electronic Performance & Tracking Systems) kameraları aracılığı ile elde edilen verileri kullanarak; topa ilk temas anını ve oyuncuların sahadaki konumunu otomatik olarak belirleyebilen, VAR sistemi ile entegre şekilde çalışan, bir oyuncunun ofsayt pozisyonunda olup olmadığını belirten ve eş zamanlı olarak VAR odasına bu uyarıları gönderen sistemdir.

BİR POZİSYONGOL / PENALTI/ BARİZ GOLŞANSININ ENGELLENMESİ İLE SONUÇLANIRSA

Atak başlangıç fazında (APP) ofsayt tespiti veya yorumu yapılması gereken bir durum varsa SAOT sistemine geçilir ve VAR hakemi sistemin prosedüre UYGUN çalıştığını kontrol eder. Her adımı ayrı ayrı onaylar... Operatör (RO), maç esnasında sistem tarafından oluşturulan kararı VAR Hakemin sesli olarak söyleyecektir. Veya gerekli ise VAR hakemi SAOT sistemine geçilmesini isteyecek ve ilgili oyuncuları seçerek standart prosedürü takip edecektir.

YARI OTOMATİK OFSAYT TEKNOLOJİSİNDE VAR HAKEMİNİN GÖREVİ NEDİR?

Topa ilk temas anı, defans çizgisinin doğru oyuncudan (veya bazı durumlarda toptan) çizildiğini, hücum çizgisinin doğru oyuncudan çizildiğini, çizgi çizilen oyuncuların iskelet sisteminin doğru tanımlandığını kontrol etmek ve onaylamaktır.

ÇİZGİLERİN ONAYLANMASI

VAR Hakemi, son kez uzak çekimden oyuncuları ve çizgileri kontrol eder, SAOT sisteminin tespit ettiği kararı, hakem ile iletişime geçerek sahadaki kararı konfirme eder veya TV işareti yaparak kararını değiştirmesini bildirir. Çizgileri onaylayarak sanal gerçeklik (VR) animasyon oluşturulması için bu verilerin SAOT teknik ekibine gönderilmesini sağlar.

YARI OTOMATİK OFSAYT TEKNOLOJİSİ KULLANILAMADIĞI DURUMLARDA NE YAPILIR?

YAYINCI kuruluş kameralarından 'cross-hair' ile çizim yapılır. Televizyona ofsayt çizgileri ve 'ofsayt / ofsayt yok' grafiği ile birlikte gönderilir.

YARI OTOMATİK OFSAYT TEKNOLOJİSİNDE YAŞANABİLECEK BİR DURUM DAHA VAR

Yakın oyuncuların iskelet sistemlerinin çakışması

Çok çok yakın olan birkaç oyuncunun iskelet sistemi taranırken SAOT sistemi

Tarafından tek biroyuncu gibi algılaması olacaktır... Bu durumda; SAOT sistemi YANLIŞ sonuç vereceği için 'CROSS-HAIR' yöntemi ile çizgi çizilir. Bu 'CROSS-HAIR' yöntemi ile de çizilemiyorsa, sahada hakem ekibi tarafından verilen karar konfirme edilir.

BİR POZİSYON GOL / PENALTI/ BARİZ GOL ŞANSINI NENGELLENMESİ İLE SONUÇLANIRSA

Ön çizilen defans ve hücum oyuncuları arasındaki mesafe gözle görülemeyecek kadar yakın olmasına rağmen ofsayt yok ise...

Öncesinde çizilen defans ve hücum oyuncuları arasındaki mesafe gözle görülemeyecek kadar yakın olmasına rağmen ofsayt ise...

Sahadaki ofsayt karar VOR (VAR Only Review / Var'dan gelen bilgi) ile veya OFR (On Field Review / Sahada İnceleme) ile değişir ise televizyon yayınına SANAL GERÇEKLİK (VR) animasyonu gelecektir...