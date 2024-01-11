Haberler Süper Lig Konyaspor'dan duygusal Ahmet Çalık paylaşımı!

Konyaspor'dan duygusal Ahmet Çalık paylaşımı!

Tümosan Konyaspor, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık anısına video hazırladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 13:16
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Konyaspor'dan duygusal Ahmet Çalık paylaşımı!

Tümosan Konyaspor, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık anısına video hazırladı.

Kulübün sosyal medya hesabından "Alışamadım Ahmet Çalık 1994-∞" başlığıyla yapılan paylaşımda, Çalık'ın yeşil sahalardaki görüntülerine yer verildi.

Görüntülerde Çalık için yapılan anma törenleri de yer aldı.

Futbol camiasında beyefendi kimliğiyle tanınan Çalık, Gençlerbirliği altyapısında başladığı futbol kariyerinde Galatasaray, Konyaspor ve milli takım formalarını giydi.

Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

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