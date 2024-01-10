Adana Demirspor - İstanbulspor maçı CANLI | SÜPER LİG CANLI

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Adana Demirspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.
Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetiyor.
Adana Demirspor - İstanbulspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ADANA DEMİRSPOR - İSTANBULSPOR 11'LERİ
Adana Demirspor: Mahammadaliyev, Yusuf Erdoğan, Gravillon, Semih, İsmail, Stambouli, Michut, Akintola, Emre Akbaba, Nani, Yusuf Barasi.
İstanbulspor: Alp, Coly, Mehmet, Okan, Duhaney, Loshaj, Vorobjovas, Deli, Jackson, Ndao, Ethemi.
ADANA DEMİRSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - İstanbulspor maçı 10 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.