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Adana Demirspor - İstanbulspor maçı CANLI | SÜPER LİG CANLI

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Adana Demirspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetiyor. Haberimizden karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 20:02
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Adana Demirspor - İstanbulspor maçı CANLI | SÜPER LİG CANLI

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Adana Demirspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.

Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetiyor.

Adana Demirspor - İstanbulspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR - İSTANBULSPOR 11'LERİ

Adana Demirspor: Mahammadaliyev, Yusuf Erdoğan, Gravillon, Semih, İsmail, Stambouli, Michut, Akintola, Emre Akbaba, Nani, Yusuf Barasi.

İstanbulspor: Alp, Coly, Mehmet, Okan, Duhaney, Loshaj, Vorobjovas, Deli, Jackson, Ndao, Ethemi.

ADANA DEMİRSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - İstanbulspor maçı 10 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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