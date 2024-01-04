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Yayın ihalesi start aldı
TFF, yayın ihalesi duyurusunu yaptı. Duyuruda özetle, "TFF tarafından 2024-25, 2025-26 ve 2026-27 futbol sezonlarına ilişkin Süper Lig ve 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenecek ihale, İhale Genel Şartnamesi'ne ve her bir pakete ilişkin Özel Şartnameler'e uygun olarak kapalı teklif ve pazarlık usulüyle yapılacaktır. Yayın ihalesinin "İhale Genel Şartnamesi" ve her bir pakete ait "Özel Şartnameler" ile eklerini satın alma süreci başlamıştır" denildi. Teklif için son tarih 14 Şubat olarak belirlenirken, ihalenin 29 Şubat'ta tamamlanacağı belirtildi.
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