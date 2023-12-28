Zirve ikisinin

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı 18. hafta maçlarıyla tamamlandı. Ankaragücü-Ç.Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yapılan fiziki saldırı nedeniyle liglerin 1 hafta ertelenmesinden dolayı, takımlar 17 maç oynadı. Ligin ilk yarısında en çok düdük çalan hakemler Ümit Öztürk ve Arda Kardeşler oldu. Kardeşler ve Öztürk, 10'ar maç yönetti. Bu iki ismi 9'ar defa ile Bahattin Şimşek ile Ali Şansalan izledi. MHK, 18 haftada oynanan 170 maçta 25 hakemi Süper Lig'de görevlendirdi. Bu hakemler söz konusu maçlarda toplam 735 defa sarı kartına başvurdu. Sarı kartların 54'ünü ise Ümit Öztürk gösterdi ve ligin ilk yarısında en fazla sarı kartına başvuran isim oldu. Ümit Öztürk'ü 52 kezle Arda Kardeşler izledi. Kırmızı kartına en fazla başvuran hakem de Halil Umut Meler olarak dikkat çekti. Meler, 3'ü çift sarıdan, 1'i ise direkt olmak üzere 4 defa kırmızı kartına başvurdu. Meler'in ardından, 2'si çift sarıdan, 1'i direkt kırmızıyla toplam 3'er kez ile Zorbay Küçük, Burak Pakkan ve Yasin Kol geldi.

PENALTILAR SAKA VE KÜÇÜK'ÜN

Sarper Barış Saka ve Zorbay Küçük en fazla penaltı veren hakemler oldu. 6 maç yöneten Saka ile 8 maçta görev alan Küçük, 4'er penaltı verdi. Ardından 3'er penaltıyla Mete Kalkavan, Bahattin Şimşek, Tugay Kaan Numanoğlu, Halil Umut Meler, Ali Şansalan geldi.

VAR'DA MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak VAR odasına en fazla giren isim Mustafa Öğretmenoğlu oldu. Öğretmenoğlu, 16 müsabakaya VAR ve 12 maça da AVAR olarak atandı. Toplamda 28 kez VAR odasında bulunan tecrübeli hakemi, 15 VAR, 11 kez de AVAR olmak üzere 26 defa ile Serkan Tokat takip etti.