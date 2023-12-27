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Trendyol Süper Lig... (27.12.2023)

TFF, FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı. FIFA hakemi olarak Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek ve Melek Dakan; listeye eklendi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Trendyol Süper Lig... (27.12.2023)

TFF, FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı. FIFA hakemi olarak Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek ve Melek Dakan; listeye eklendi.

G.Antep FK İkinci Başkanı Güney Dağdeviren, Fransa Ligue 1'den FC Metz'in, stoperleri Arda Kızıldağ için resmi transfer teklifini yaptığını söyledi.

Antalya Başkanı Sinan Boztepe, teknik direktör Nuri Şahin'in 3 transfer istediğini, kaleci, sağ kanat ve Türk sol bek peşinde olduklarını belirtti.

Kayseri'nin 27 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Kemen'in alacakları ödenmediği gerekçesiyle kontratını tek taraflı feshettiği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Gaziantep FK, 4 maç sonra galibiyet hasretine son verdi.

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