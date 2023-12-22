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5 golle şov

Rizespor, Pendik’i 5 golle devirdi. Atmacalar, 10 kişi kalan, bir de penaltı kaçıran rakibi karşısında Gaich (2), Varesanovic (2) ve Benhur’la coştu

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 06:50
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5 golle şov

SÜPER Lig'in flaş ekiplerinden Çaykur Rizespor, düşmeme mücadelesi veren Pendikspor'u ağırladı. 9'da Halil'in golüyle geriye düşen Atmacalar, bu golün şokunu üzerinden hemen attı ve ardından futbol resitali sundu. 16'da Gaich eşitliği sağladı. 41'de Benhur, takımını öne geçiren golü ağlara gönderdi. 45+1'de Varesanovic ilk yarı skorunu belirledi: 3-1. İkinci yarıda da durmayan Karadeniz ekibi, 54'te Arjantinli yıldızı Gaich'in maçtaki 2. golüyle farkı üçe çıkardı. 58'de bu sefer Boşnak yıldız Varesanovic sahne aldı ve o da maçtaki 2. golüyle sonucu ilan etti: 5-1. 62'de Welinton'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan İstanbul ekibi, 90+1'de kazanılan penaltıda da kaleci Tarık'a takıldı. İkişer gol atan Gaich ve Varesanovic'in dışında 2 asist, 1 golle oynayan Benhur da yıldızlaştı. Rizespor, sahasında 3'te 3 yaparken, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Pendik ekibi ise üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

ERKEN GOLLE MAÇI KOPARDIK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, ilk yarıyı 3-1 kapatmaları ve ardından 2. devreye golle başlamaları sonucunda maçı kopardıklarını vurguladı. Palut, "İkinci yarının hemen başında 2 gol bulduk ve rakip 10 kişi kalınca maçı koparmış olduk" ifadelerini kullandı.

PEŞ PEŞE HATAYLA İKİ GOL YEDİK

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, "Maç 1-0 devam ederken defansta hiç beklemediğimiz hatalarla peş peşe iki tane gol yedik. Bu tabii bizi oyundan düşürdü" değerlendirmesini yaptı.

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