Kim haklı?

Olaylı Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının yankıları sürüyor. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Başkent ekibinin eski başkanı Faruk Koca ve iki kişi hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunmuştu. Meler konuyla ilgili ilk defa konuştu, Ankaragücü'nün hocası Emre Belözoğlu'nu suçladı. Meler "Emre Belözoğlu planladı, provoke etti. Bana o eylemi yapan kişi benden ve ailemden yazılı özür diledi. Emre Belözoğlu özür dilemedi" dedi. Sarılacivertlilerin çalıştırıcısı cevap verdi: Maçın ardından olaylardan dolayı çok üzgün olduğumu Halil Umut Meler'e belirttim. Birçok kez özür de diledim. Bu maç da dahil olmak üzere hiçbir zaman Halil Umut Meler'i provoke etmedim.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Ankaragücü Kulübü, Halil Umut Meler'in Emre Belözoğlu'na yönelik iddiaları üzerine soyunma odasına giden koridorlardaki kamera görüntülerini paylaştı. Videoda Meler ve Belözoğlu konuşarak içeri doğru gidiyor.