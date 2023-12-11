Haberler Süper Lig Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak: Bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak: Bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz

Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta hakem Halil Umut Meler'e saldırı gerçekleşti. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın bitiş düdüğü sonrası Meler'e yumruk attı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 23:06
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak: Bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Bak, "Bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz.

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