Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak: Bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Bak, "Bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
İşte o sözler...
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum.
Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz.
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz.— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) December 11, 2023