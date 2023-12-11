Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak: Bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Bak, "Bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz.