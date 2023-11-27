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Sözer: En az 1 puan almalıydık
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol cezalı olduğu için Beşiktaş karşısında takımın başında sahaya çıkamadı. Pendik maçının bitiminde kırmızı kart gören Gisdol'un yerine yedek kulübesinde takımı antrenör Erdinç Sözer yönetti. Sözer, "Biz galibiyet için oynadık. En az 1 puan almamız gerekiyordu. Bunu yapamadık" diye konuştu.
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