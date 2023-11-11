Galatasaray'dan anlamlı hareket!

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılı takım, müsabaka öncesi 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden Hatayspor'lu Chiristian Aksu ve sportif direktör Taner Savut'u unutmadı.
Galasaray'ın resmi sosyal medya hesabı; Hatayspor'un yedek kulübesinde bulunan Chiristian Atsu ve Taner Savut'un resimlerinin olduğu tişörtleriyle paylaşarak, "Kalbimizdesiniz..." ifadelerine yer verdi.
Öte yandan sarı-kırmızılı takım, Hatayspor maçı öncesinde "Hatay hepimizin şahsi meselesidir. 6 Şubat'ı unutmayacağız." pankartıyla ve tişörtleriyle sahaya çıktı.
Kalbimizdesiniz…#ChristianAtsu & #TanerSavut pic.twitter.com/aa8UvnkaB4— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 11, 2023