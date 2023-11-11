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Galatasaray'dan anlamlı hareket!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olan Galatasaray'da maç öncesi duygusal bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 19:17 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 19:29
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Galatasaray'dan anlamlı hareket!

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı takım, müsabaka öncesi 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden Hatayspor'lu Chiristian Aksu ve sportif direktör Taner Savut'u unutmadı.

Galasaray'ın resmi sosyal medya hesabı; Hatayspor'un yedek kulübesinde bulunan Chiristian Atsu ve Taner Savut'un resimlerinin olduğu tişörtleriyle paylaşarak, "Kalbimizdesiniz..." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan sarı-kırmızılı takım, Hatayspor maçı öncesinde "Hatay hepimizin şahsi meselesidir. 6 Şubat'ı unutmayacağız." pankartıyla ve tişörtleriyle sahaya çıktı.

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