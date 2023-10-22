Servet Çetin'den istifa çağrılarına yanıt!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 kaybeden Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin, karşılaşmanın ardından mağlubiyeti değerlendirdi.

Servet Çetin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Çetin, "İlk yarı ortada olan bir maçtı. Bakacak olursak bizim daha net pozisyonlarımız vardı. Ona rağmen dengede bir oyun vardı. İkinci yarı rakibimize baskı kurduk, pozisyonları da değerlendirmeye başladık. Barrow dışarıdayken gol yedik. Tüm hamleleri yaptık ama topu kaleye sokamadık. Bir sıkıntı var, atamıyoruz gol. Gerçekten üzülüyoruz. Kötü oynasak tamam ama pozisyonlara giriyoruz, skora yansıtamıyoruz. Bu bizi gerçekten üzüyor" dedi.

''HİÇBİR ZAMAN EZİK FUTBOL OYNAMADIK''

Maç sonu taraftarlar sizi istifaya davet etti. Neler söylersiniz?' sorusuna Servet Çetin, "Gayet normal, şunu da göz ardı etmesinler, bizden çok daha fazla ücretle oyuncu alan takımlar var. Bizim altımızdalar, biraz da böyle baksınlar. Bu takım daha iyi olacak. Buna eminim. Hiçbir zaman ezik bir futbol oynamadık. Hep galip gelecek oyun oynadık. İçeride kazanmamak böyle devam ederse oyuncular anlamında eksiklik yapabilir. İçeride kazanmamak büyük bir problem gibi gözüküyor ama dışarıdan 3 puan da alıyoruz. Biz kendimize güveniyoruz zor maçları da kazanacağız" diye cevap verdi.

''HİÇBİR TAKIMA BOYUN BÜKMEDİK''

Oyun sisteminin maça göre değiştiğini söyleyen Çetin, "Bizim tek amacımız rakibi genişletebilmek. Nitekim bu da skora yansımadığı için güzel gözükmeyebilir ama biz bunun analinizi çıkarıyoruz. Bu oyun sistemi skora yansısa hiç kimse konuşmayacak. Biz bu zamana kadar hiçbir takıma boyun bükmedik. Samu Saiz'i de uyardım çok fazla topla oynamaması konusunda. Son paslarda biraz daha dikkat etse daha iyi konumda olacak. Bizde görüyor ve uyarıyoruz" diye konuştu.

''TARAFTARLA ATIŞMASI HOŞ DEĞİL''

Maç sonu Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural'ın taraftarları sözlü atışması ile ilgili yöneltilen soruya ise Servet Çetin, şu yanıtı verdi;

"Ali, bu sene çok iyi futbol oynuyor. Bizim joker oyuncumuz. Gol yiyeceğiz tabii ki. Bazen taraftarlar bazı oyunculara takabiliyorlar. Ali bizim oyucumuz. Ben buraya gelirken yabancı kaleci de alabilirdim ama Ali ile devam ettik. Bugün rakip takımın kalecisi maçı aldı. Taraftarla atışması hoş olmuyor. Bu futbolcuları da etkiliyor ve zarar veriyor."

''İLK DEFA GÖRDÜM''

Çetin son olarak maçın hakemiyle ilgili, "Genel anlamda yine iyi maç yönetti ama kuralları tam bilmiyorum ilk defa bu kadar az uzayan bir maç gördüm, o da bize denk geldi. 4. hakemle çok konuşuyorum ama inanın değişmiyor. Hakem gördüğünü çalıyor yapacak bir şey yok. Defalarda söyledim hiçbir şey değişmiyor. Sadece kendimizi yoruyoruz" şeklinde konuştu.