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Samsunspor 0-0 RAMS Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET) Samsun'da gol sesi çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Yılport Samsunspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 0-0 beraberelikle sonuçlandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 20:56 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 21:07
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Samsunspor 0-0 RAMS Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET) Samsun'da gol sesi çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Yılport Samsunspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

Ligde galibiyetle tanışamayan Yılport Samsunspor puanını 2'ye yükseltti.

Başakşehir ise 8 puanla 16. sırada yer aldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada Soner Gönül'ün rakip ceza alanının sağ çaprazından vurduğu sert şutu kaleci Volkan Babacan yumruklayarak kornere çeldi.

14'üncü dakikada Mickael Tırpan'ın rakip ceza alanına girerken yaptığı sert vuruş kale direğinin yanından dışarı gitti.

36'ncı dakikada Başakşehir FK savunmasında yapılan bireysel hatadan yararlanan Emre Kılınç'tan aldığı topla hareketlenen Marius Mouandilmadji, sağ ayağıyla rakip ceza alanı önünden sert vurdu. Bu şut kale direğini sıyırarak auta çıktı.

38'inci dakikada Berkan Özcan'ın ara pasına hareketlenen Joao Figueıredo, sol ayağıyla sert bir plase vuruş gerçekleştirdi. Kaleci Okan'ı geçen top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

54'üncü dakikada Mickael Tırpan'ın ıskaladığı topa hareketlenen Ousseynou Ba'nın penaltı noktasına gönderdiği topa dokunan Philippe Keny plase bir vuruşla golü attı. Ancak maçın hakemi Murat Erdoğan, yardımcısının uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

78'inci dakikada Zeki Yavru kazanılan faul atışında topu penaltı noktasındaki Rick Van Drongelen ile buluşturdu. Van Drongelen'in kafa şutu yandan auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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