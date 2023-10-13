Süper kıyım!

Süper Lig'de teknik direktör değişimi hız kesmeden devam ediyor. Ligde henüz 8 hafta geride kalmasına rağmen 20 takımdan 9'u teknik adam değişikliği yaptı. Beşiktaş, Pendikspor, Kayserispor, Gaziantep, Başakşehir, İstanbulspor, A.Gücü, Samsunspor ve son olarak Trabzonspor teknik direktörüyle yollarını ayırdı. Kayserispor'da Çağdaş Atan'ın yerine Recep Uçar gelirken, G.Antep'te Erdal Güneş'in yerine Sumudica getirildi. Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından Çağdaş Atan takımın başına geçerken, Belözoğlu da Tolunay Kafkas'ın ardından A.Gücü'nün yeni teknik direktörü oldu. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine Burak Yılmaz, Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu yerine Markus Gisdol geldi.

İKİ TAKIMA YENİ HOCA GELMEDİ

Süper Lig'de Fatih Tekke ile yollarını ayıran İstanbulspor ve Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshine giden Pendikspor, henüz yeni bir teknik direktör duyurusu yapmadılar.