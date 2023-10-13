Haberler Süper Lig Süper kıyım!

Süper kıyım!

Trendyol Süper Lig’de ilk 8 haftada tam 9 teknik direktörle yollar ayrıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 06:50
Süper kıyım!

Süper Lig'de teknik direktör değişimi hız kesmeden devam ediyor. Ligde henüz 8 hafta geride kalmasına rağmen 20 takımdan 9'u teknik adam değişikliği yaptı. Beşiktaş, Pendikspor, Kayserispor, Gaziantep, Başakşehir, İstanbulspor, A.Gücü, Samsunspor ve son olarak Trabzonspor teknik direktörüyle yollarını ayırdı. Kayserispor'da Çağdaş Atan'ın yerine Recep Uçar gelirken, G.Antep'te Erdal Güneş'in yerine Sumudica getirildi. Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından Çağdaş Atan takımın başına geçerken, Belözoğlu da Tolunay Kafkas'ın ardından A.Gücü'nün yeni teknik direktörü oldu. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine Burak Yılmaz, Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu yerine Markus Gisdol geldi.

İKİ TAKIMA YENİ HOCA GELMEDİ

Süper Lig'de Fatih Tekke ile yollarını ayıran İstanbulspor ve Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshine giden Pendikspor, henüz yeni bir teknik direktör duyurusu yapmadılar.

DİĞER
Mankenler kraliçesiyken Yeşilçam yıldızı olmuştu! Bahar Erdeniz'in oğlu şimdilerin yakışıklı oyuncusu!
CANLI TAKİP | İsrail-Hamas savaşında son durum! İşgalci devlet savaş suçu işliyor: 1.1 milyon sivil tehlikede
F.Bahçe'ye Portekiz'den 6 numara!
Klopp F.Bahçe'nin yıldızını istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erden Timur A Spor'da
Zaniolo ifade verdi
13 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI 🤲 | 2023 en güzel, farklı ve anlamlı Cuma mesajları 🌹
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı yorum! "Cesur bir karar verdi" Çarpıcı yorum! "Cesur bir karar verdi" 07:40
Helal olsun Bizimkiler! Helal olsun Bizimkiler! 06:32
Kutlamalar 3 gün sonra Kutlamalar 3 gün sonra 06:30
Erden Timur A Spor'da Erden Timur A Spor'da 06:25
Zaniolo ifade verdi Zaniolo ifade verdi 06:23
İşte Avrupa Elemeleri'nde gecenin toplu sonuçları İşte Avrupa Elemeleri'nde gecenin toplu sonuçları 01:25
Daha Eski
İşte Avrupa Elemeleri'nde gecenin toplu sonuçları İşte Avrupa Elemeleri'nde gecenin toplu sonuçları 01:24
Montella'dan taktik açıklaması! Montella'dan taktik açıklaması! 01:09
Bigaspor İzmir'de turladı! Bigaspor İzmir'de turladı! 01:09
Golden Boy'da finalistler belli oldu! Arda... Golden Boy'da finalistler belli oldu! Arda... 01:09
Beşiktaş için flaş teknik adam iddiası! Beşiktaş için flaş teknik adam iddiası! 01:09
A. Efes evinde kaybetti! A. Efes evinde kaybetti! 01:09