Haberler Süper Lig UEFA'nın yaş ve seyirci raporu ortaya çıktı! Türkiye Süper Ligi'nde acı gerçek

UEFA'nın yaş ve seyirci raporu ortaya çıktı! Türkiye Süper Ligi'nde acı gerçek

UEFA'nın kulüplerle ilgili raporunu açıkladı. Türkiye Süper Lig'i genç oyunculara şans verilme ve seyirci ortalamalarında sınıfta kaldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 09:50
UEFA'nın yaş ve seyirci raporu ortaya çıktı! Türkiye Süper Ligi'nde acı gerçek

UEFA'nın yayınladığı Avrupa'daki kulüplerin görünümüne ilişkin rapordaki bir çok istatistik, ülke futbolunun rakamlarının alarm verdiğini ortaya koydu. Statlardaki seyirci sayılarının azalmasından, genç oyunculara verilen sürenin düşüklüğüne kadar gerilemeler dikkat çekti.

UEFA'nın yaş ve seyirci raporu ortaya çıktı! Türkiye Süper Ligi'nde acı gerçek

Avrupa genelinde genç oyuncular için fırsatların arttığını ortaya koyan raporda Türkiye, Yunanistan ile birlikte bu futbolculara liglerinde en az forma veren ülke oldu. Türkiye liginde 20 yaş altı oyuncuların şans bulma oranı %2, 20-23 yaş aralığındakilerin oynamaları %14'te kaldı. 24-29 yaş aralığı %52 ile kıtanın üçüncüsü olurken, 30 yaş üstü oyunculara ligimizde %32 oranında fırsat tanındı. Yunanistan'da bu oran % 34'e ulaştı.Danimarka ve İsveç ligleri % 11 oranıyla, 20 yaş altı oyuncuları kulüplerinde en çok kullanan ligler olarak tespit edildi.

UEFA'nın yaş ve seyirci raporu ortaya çıktı! Türkiye Süper Ligi'nde acı gerçek

Avrupa'nın beş büyük ligiyse % 20 ila 30 arasında değişen bir ağırlıkta 20-23 arası futbolcuların sahaya çıktığı yerler olarak dikkat çekti. Ülkelerin kulüplerinde yetişen 'altyapıdan gelme oyuncular'da da Türkiye sonlarda yer aldı. Bu kategorideki futbolcuların kulüplerinde forma giyme oranları, her bir takımın ilk 11'lerinde 1'den az oyuncuya tekabül etti.Türk kulüpleri, alt yapılarından çıkan oyuncuların sahaya çıkmasında % 5 ile Avrupa'nın en düşük ortalamasına imza attı.

UEFA'nın yaş ve seyirci raporu ortaya çıktı! Türkiye Süper Ligi'nde acı gerçek

Milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, Yunanistan, İtalya ve İskoçya; Türkiye'nin hemen üzerinde yer alırken, ulusal ligindeki maçlarda kendi ülkesinden yetişen futbolcuların oranı % 24 olan Danimarka, bu istatistikte ilk sırayı aldı, Norveç ise % 19 ile ikinci sırada geldi. Türkiye ülkeden yetişme oyuncuların forma giyme oranlarında ise % 23 ile son sırada yer alan Yunanistan'ın bir sıra üzerinde sondan ikinci oldu.

UEFA'nın yaş ve seyirci raporu ortaya çıktı! Türkiye Süper Ligi'nde acı gerçek

SEYİRCİ ORTALAMAMIZ KÖTÜ

Avrupa futbolunda pandemi sonrasında tribünlerin yeniden dolmaya başladığı ve seyirci sayılarının artışta olduğu belirtilen raporda, 2022-23 sezonunda Süper Lig'deki seyirci sayısı toplamda 3.9 milyon olarak tespit edildi.

UEFA'nın yaş ve seyirci raporu ortaya çıktı! Türkiye Süper Ligi'nde acı gerçek

Bu rakam, Türkiye'yi, değerlendirmeye alınan önde gelen 15 ülke ligi içerisinde 7. sıraya yerleştirdi. Türkiye Kupası maçlarını izleyenlerin toplam rakamı ise 500 binde kaldı.

UEFA'nın yaş ve seyirci raporu ortaya çıktı! Türkiye Süper Ligi'nde acı gerçek

Süper Lig'in maç başına ortalama seyirci sayısı ise 11 bin 400 olarak rapora yansıdı ve değerlendirmeye alınan liste içeriğinde Avrupa 10.'luğu anlamına geldi. Rakamlar, diğer görece az nüfuslu ülkelere göre kalabalık bir ülke olduğumuz göz önünde bulundurulduğunda, düşük seviyelerde kalmasıyla dikkat çekti.

UEFA'nın yaş ve seyirci raporu ortaya çıktı! Türkiye Süper Ligi'nde acı gerçek

Türkiye'deki seyirci, pandemi öncesi 2018-19 sezonuna göre %10 azaldı. Toplam 1 milyon taraftarı aşan 17 kulüp arasında hiç Türk kulübünün bulunmaması dikkati çekti. Kasımpaşa altyapısından yetişen ve geçen sezon A takımla birlikte maçlara çıkan Yasin Özcan, 17 yaşını 4 ay önce doldurdu. Lacivert-beyazlıların 4 lig maçında da sahada bulunan başarılı stoper, U21 Milli Takımı'nda da sol bek olarak sahaya çıkıyor.

UEFA'nın yaş ve seyirci raporu ortaya çıktı! Türkiye Süper Ligi'nde acı gerçek

FATURA TEKNİK ADAMLARA ÇIKTI

Türk futbolunda sürekli gündeme gelen sık teknik adam değişikliği yaşanması durumunun ülkeye özgü olmadığı raporla ortaya çıktı. UEFA raporu, Avrupa genelinde teknik direktör değiştirme sıklığının tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu gösterdi. 2022-23 sezonunda Güney Kıbrıs, liginde yaşanan 32 hoca değişikliğiyle en yüksek basamakta yer aldı. İngiltere ve Fransa'da bu rakam 22 oldu. Türkiye Süper Ligi, 21 hoca değişikliği ve kulüp başına 1.1 ortalama ile Avrupa'da 14. sırada yer buldu.

UEFA'nın yaş ve seyirci raporu ortaya çıktı! Türkiye Süper Ligi'nde acı gerçek

YERLİLER KİRALANIYOR

Türk kulüpleri, oyuncularını kiralık olarak başka takımlara göndermede kıtanın ikincisi oldu. Ülkenin en üst liginde 2022-23 sezonunda kulüp başına 13.8 oyuncu kiralık olarak başka kulüplere verildi. İtalya kulüp başına 22.9 oyuncu ile birinci sırada geldi. Türk takımları, kiralık verdikleri futbolcuların profillerine bakıldığında, bu transfer tipinde en çok yerli oyuncularını gönderenlerden oldu. Türk kulüplerinin kiraladıkları futbolcuların %90'ı yerli isimler oldu. Türkiye, Polonya'nın (% 91) ardından ikinci geldi.

DİĞER
Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig Galatasaray Samsunspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye hareketi öncesi önemli açıklamalar
van Aanholt'tan flaş itiraf! "Başkana çok kızdım"
İsmail Kartal'dan 6 numara kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş sözler!
Manisa FK Giresun deplasmanına çıkacak
Başkan Erdoğan'dan Tan Sağtürk'e önemli görev
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU EYLÜL 2023?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş sözler! Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş sözler! 13:03
Manisa FK Giresun deplasmanına çıkacak Manisa FK Giresun deplasmanına çıkacak 12:37
Göztepe'de hedef 3 puan! Göztepe'de hedef 3 puan! 12:26
Flaş Ndombele gerçeği! G.Saray'a gelmek için... Flaş Ndombele gerçeği! G.Saray'a gelmek için... 12:15
G.Saray - Samsunspor maçı saat kaçta? G.Saray - Samsunspor maçı saat kaçta? 12:14
G.Saray - Beşiktaş maçı hangi kanalda? G.Saray - Beşiktaş maçı hangi kanalda? 12:12
Daha Eski
Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! 12:05
PSV - Nec Nijmegen maçı saat kaçta? PSV - Nec Nijmegen maçı saat kaçta? 12:04
Feyenoord - Heerenveen maçı saat kaçta? Feyenoord - Heerenveen maçı saat kaçta? 11:59
Bochum - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? Bochum - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? 11:55
Köln - Hoffenheim maçı saat kaçta? Köln - Hoffenheim maçı saat kaçta? 11:51
van Aanholt'tan flaş itiraf! "Başkana çok kızdım" van Aanholt'tan flaş itiraf! "Başkana çok kızdım" 11:49