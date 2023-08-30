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TFF'den ödül

Federasyon 2022-23 sezonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri Töreni’ni yaptı. Değerli ödüller sahiplerin buldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
TFF'den ödül

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-23 sezonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri Töreni, Riva'da gerçekleşti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Ali Erten birer konuşma gerçekleştirdiler. Ardından da ödül törenine geçildi. Ödül sahipleri tek tek sahnede davet edildi. Organizasyonun sonunda toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

HERKES BİZE DESTEK OLMALI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bir konuşma yaptı: Hoşgörü, ve centilmenliğin ön plana çıkmasını istiyoruz. Futboldan küfrü, kötü tezahüratı, kaos yaratacak açıklamaları ve şiddeti çıkarmaya çalışıyoruz. Kulüpler de bize destek olsun.

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