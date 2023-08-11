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Samsunspor’un Sivasspor maçıyla biten Süper Lig serüveni yine Sivasspor ile başlıyor

Süper Lig'de son olarak 2011-12 sezonunda yer alan Samsunspor, sezonun son haftasında Sivasspor ile karşılaşmıştı. Kırmızı-beyazlı ekip, 11 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de ilk maçını yine Sivasspor ile oynayacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 14:36
Samsunspor’un Sivasspor maçıyla biten Süper Lig serüveni yine Sivasspor ile başlıyor

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olacak Samsunspor'da hazırlıklar devam ediyor. Sasmsun'daki hazırlıklarını bugün tamamlayacak Süper Lig'in yeni ekibi yarın karayoluyla Sivas'a geçip, yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. 11 yıl önce Süper Lig'in son haftasında Sivasspor'a sahasında 2-1 mağlup olup küme düşen Samsunspor, 4 bin 145 gün sonra yeniden Süper Lig'deki ilk maçında Sivasspor ile karşılaşacak.

Yıllar önce Sivasspor ile biten Süper Lig serüveninin tekrar Sivasspor ile başlayacağını belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Samsun'da başladığımız sonra Erzurum ve Bolu kampları bizim için iyi geçti. İnşallah yıllar önce Sivasspor ile biten Süper Lig serüveni, bundan sonra Sivasspor ile güzel bir şekilde başlar. Sadece Sivas değil, bütün maçları hedefimiz kazanmak ya da puanla dönmek. Çünkü 1 puan bile burada çok değerli ve önemli. İlk maçımız Sivas'la. Onlar da hazırlık sürecini iyi geçirdiler. Geçen yıldan kalan oyuncuları var. 3 yıldır Avrupa'ya oynayan bir takım. Ama sadece Sivasspor değil, bütün takımların gücü var. Biz de bu gücü bildiğimiz için en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Önümüzdeki haftadan itibaren Sivasspor hazırlıklarına başlayacağız. Hedefimiz oradan puan ve puanlarla dönmek" ifadelerini kullandı.

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