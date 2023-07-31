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MKE Ankaragücü 1-0 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, hazırlık maçında VavaCars Fatih Karagümrük’ü 1-0'lık skorla mağlup etti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 18:21
MKE Ankaragücü 1-0 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, hazırlık maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü ve Vavacars Fatih Karagümrük, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştı.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın 30. dakikasında Ankaragücü, Stelios Kitsiou'nun golüyle 1-0 öne geçti.

İki takımın da kontrollü oynadığı maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Çok fazla pozisyonun yaşanmadığı maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca Ankaragücü karşılaşmayı 1-0 kazandı.

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