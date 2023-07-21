Antalya'ya Iraklı sağ açık

Transferin hareketli kulüplerinden Antalyaspor, 19 yaşındaki Iraklı sağ açık Ali Jasim'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç sağ açık, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Büyük kalabalıklar önünde oynamaya, büyük zaferler kazanmaya geldim" diye konuştu.
Transferin hareketli kulüplerinden Antalyaspor, 19 yaşındaki Iraklı sağ açık Ali Jasim'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç sağ açık, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Büyük kalabalıklar önünde oynamaya, büyük zaferler kazanmaya geldim" diye konuştu.