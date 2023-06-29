Bilazer Ankaragücü'nde

Savunmacıları Kitsiou ve Radakovic'in sözleşmelerini uzatan Ankaragücü, dış transferde de sağ beke takviye yaptı. Başkent ekibi, Spor Toto Süper Lig'den düşen Giresunspor'la sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Hayrullah Bilazer'i kadrosuna kattı. İki yıllık kontratı imzalayan 28 yaşındaki tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon forma giydiği 32 karşılaşmada 2 asist katkısı yaptı.
Savunmacıları Kitsiou ve Radakovic'in sözleşmelerini uzatan Ankaragücü, dış transferde de sağ beke takviye yaptı. Başkent ekibi, Spor Toto Süper Lig'den düşen Giresunspor'la sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Hayrullah Bilazer'i kadrosuna kattı. İki yıllık kontratı imzalayan 28 yaşındaki tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon forma giydiği 32 karşılaşmada 2 asist katkısı yaptı.