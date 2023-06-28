Spor federasyonlarından Kurban Bayramı mesajları

TFF, TBF, TVF, THF ve diğer federasyonlar Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonların yayınladıkları mesajlar şöyle:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU: Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve spor camiasına barış ve huzur getirmesini diliyor; tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU: Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyoruz. Bayramımız mübarek olsun.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU: Ülkemizin ve tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, aileniz ve sevdiklerinizle beraber sağlıklı, huzurlu, mutlu nice bayramlar dileriz.

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU: THF ailesi olarak Kurban Bayramı'nızı kutlar; barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ederiz.