Haberler Süper Lig Spor federasyonlarından Kurban Bayramı mesajları

Spor federasyonlarından Kurban Bayramı mesajları

Spor federasyonları, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 10:06
Spor federasyonlarından Kurban Bayramı mesajları

TFF, TBF, TVF, THF ve diğer federasyonlar Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonların yayınladıkları mesajlar şöyle:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU: Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve spor camiasına barış ve huzur getirmesini diliyor; tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU: Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyoruz. Bayramımız mübarek olsun.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU: Ülkemizin ve tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, aileniz ve sevdiklerinizle beraber sağlıklı, huzurlu, mutlu nice bayramlar dileriz.

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU: THF ailesi olarak Kurban Bayramı'nızı kutlar; barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ederiz.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Arsenal'in yıldızını alıyor! Flaş transferi duyurdular...
Nazlı Sabancı’dan karnı burnunda tatil pozu! Doğuma günler kala tekenden paylaştı! Hacı Sabancı’nın biricik eşinin son haline bakın...
İtalyanlar duyurdu! Becao Fenerbahçe'ye geliyor
G.Saray yıldız golcüyle görüşmelere başladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Orsic Trabzon’da
Kourbelis 2+1 yıllık imza attı
2023 Haziran enflasyon ne zaman açıklanacak?
İstanbul barajlarında son durum 28 Haziran Çarşamba
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spor federasyonlarından Kurban Bayramı mesajları Spor federasyonlarından Kurban Bayramı mesajları 10:06
Japonya - Türkiye voleybol maçı saat kaçta? Japonya - Türkiye voleybol maçı saat kaçta? 09:56
Orsic Trabzon’da Orsic Trabzon’da 01:35
Kourbelis 2+1 yıllık imza attı Kourbelis 2+1 yıllık imza attı 01:34
Üzümcü ile devam Üzümcü ile devam 01:15
Pirlo Sampdoria'da Pirlo Sampdoria'da 01:14
Daha Eski
Zaha adım adım F.Bahçe'ye! O teklifi kabul edildi Zaha adım adım F.Bahçe'ye! O teklifi kabul edildi 01:08
G.Saray'a Angelino'dan büyük şok! G.Saray'a Angelino'dan büyük şok! 01:08
Trabzonspor transferi resmen açıkladı! Trabzonspor transferi resmen açıkladı! 01:08
Wanda Nara'dan şoke eden Icardi hamlesi! Wanda Nara'dan şoke eden Icardi hamlesi! 01:08
G.Saray yıldız golcüyle görüşmelere başladı! G.Saray yıldız golcüyle görüşmelere başladı! 01:08
Fırtına o isimle prensipte anlaştı! Fırtına o isimle prensipte anlaştı! 01:07