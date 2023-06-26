Schindler'i bitirdi

Süper Lig'de transferin hızlı ekibi Samsunspor şova devam ediyor. Galatasaray'dan ayrılan kaleci Okan Kocuk ve Slovakya Milli Takımının stoperi Lubomir Satka'yı kadrosuna katan Karadeniz ekibi, Kingsley Schindler'le de anlaşma sağladı. Köln'den ayrılan 29 yaşındaki Ganalı sağ kanat oyuncusuyla bugün resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.
EMRE KILINÇ'I DA İSTİYOR
Yeni sezon öncesinde 3. imzasını attıracak Samsunspor, yerli transferinde önemli isimlerle ilgileniyor. Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya teklif yapan kırmızı-beyazlılar, Emre Kılınç'ın da peşine düştü. Kiralama teklifini ileten Samsunspor, Okan Buruk'un vereceği kararı bekliyor. Geçen sezonu A.Gücü'nde kiralık geçiren Emre, Samsunspor'un ilgisine sıcak bakıyor.