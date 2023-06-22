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Villafanez yarışı

Gaziantep FK, İstanbulspor ve Süper Lig’in yenisi Pendikspor, Alanyaspor’un Arjantinli eski yıldız 10 numarası için kapışıyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Villafanez yarışı

Süper Lig'de 2017-18'de Alanyaspor forması giyen Arjantinli 10 numara Lucas Villafanez, tekrardan Türkiye'ye dönüş yapmaya hazırlanıyor. Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor ile Gaziantep FK ve İstanbulspor, Arjantinli maestro için girişimlere başladı. 3 takımın da Güney Kıbrıs ekibi Apoel'le sözleşmesinin son yılına giren 31 yaşındaki tangocunun bonservis bedelini sorduğu öğrenildi. Yaklaşık 300-400 bin euro bonservis bedeli talep edilen Villafanez'in de yeniden Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli maestro, Alanyaspor'da forma giydiği dönemde 40 maçta 6 gol, 9 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve Meksika'de Monarcas'a 1.6 milyon euro'ya transfer olmuştu. Yıldız orta saha, Apoel'de geçen sezon oynadığı 24 maçta 4 asist yaptı.

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