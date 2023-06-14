A.Gücü’ne Sowe müjdesi

Ankaragücü'nün sezon başında Rus ekibi Rostov'dan kiraladığı Ali Sowe'den müjdeli haber geldi. Başkent ekibinde 36 maçta 16 gol, 4 asistle dikkatleri üzerine çeken ve Trabzonspor başta olmak üzere diğer kulüplerin transfer listesine giren 28 yaşındaki Gambiyalı golcü için Başkan Faruk Koca, "Sowe'un kiralık transferi için kulübü Rostov ile anlaştık. Gelecek sezon Ankaragücü forması giyecek" ifadelerini kullandı.
Ankaragücü'nün sezon başında Rus ekibi Rostov'dan kiraladığı Ali Sowe'den müjdeli haber geldi. Başkent ekibinde 36 maçta 16 gol, 4 asistle dikkatleri üzerine çeken ve Trabzonspor başta olmak üzere diğer kulüplerin transfer listesine giren 28 yaşındaki Gambiyalı golcü için Başkan Faruk Koca, "Sowe'un kiralık transferi için kulübü Rostov ile anlaştık. Gelecek sezon Ankaragücü forması giyecek" ifadelerini kullandı.