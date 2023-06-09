Haberler Süper Lig Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar'dan flaş açıklama! "Küme düşmenin kaldırılması için başvuru yapacağız"

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar'dan flaş açıklama! "Küme düşmenin kaldırılması için başvuru yapacağız"

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, bu sezon küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunacaklarını açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 16:32
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar'dan flaş açıklama! "Küme düşmenin kaldırılması için başvuru yapacağız"

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, bu sezon küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu 30 puanla 17. sırada tamamlayarak kümse düşen Ümraniyespor'da Başkan Tarık Aksar, İhlas Haber Haber Ajansı muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Aksar, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuracaklarını duyurdu.

Başkan Aksar, "Pazartesi günü TFF ve Kulüpler Birliği bir araya gelecek. Burada bu konuyu konuşacağız. Biz de bu sezon küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuruda bulunacağız" dedi.

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