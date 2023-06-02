Öncelik iç transfer

Antalyaspor iç transferde düğmeye bastı. Akrepler, Veysel Sarı, Ufuk Akyol ve Bahadır Öztürk'le sözleşme uzatma kararı aldı. Veysel Sarı'nın Haziran 2025'e, Ufuk Akyol ve Bahadır Öztürk'ün ise Haziran 2026'ya kadar kontratı uzatılacak. 32 maça çıkan Sarı, 2 gol ve 1 asist yaptı. Akyol, 28 maçta oynadı. Ç.Rize'ye kiralanan Öztürk ise şampiyonluk yaşadığı Atmacalar'da 289 maçta ter döktü.
Antalyasporiç transferde düğmeye bastı. Akrepler, Veysel Sarı, Ufuk Akyol ve Bahadır Öztürk'le sözleşme uzatma kararı aldı. Veysel Sarı'nın Haziran 2025'e, Ufuk Akyol ve Bahadır Öztürk'ün ise Haziran 2026'ya kadar kontratı uzatılacak. 32 maça çıkan Sarı, 2 gol ve 1 asist yaptı. Akyol, 28 maçta oynadı. Ç.Rize'ye kiralanan Öztürk ise şampiyonluk yaşadığı Atmacalar'da 289 maçta ter döktü.