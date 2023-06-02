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Öncelik iç transfer

Antalyaspor iç transferde düğmeye bastı. Akrepler, Veysel Sarı, Ufuk Akyol ve Bahadır Öztürk'le sözleşme uzatma kararı aldı. Veysel Sarı'nın Haziran 2025'e, Ufuk Akyol ve Bahadır Öztürk'ün ise Haziran 2026'ya kadar kontratı uzatılacak. 32 maça çıkan Sarı, 2 gol ve 1 asist yaptı. Akyol, 28 maçta oynadı. Ç.Rize'ye kiralanan Öztürk ise şampiyonluk yaşadığı Atmacalar'da 289 maçta ter döktü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 06:50
Öncelik iç transfer
Antalyaspor iç transferde düğmeye bastı. Akrepler, Veysel Sarı, Ufuk Akyol ve Bahadır Öztürk'le sözleşme uzatma kararı aldı. Veysel Sarı'nın Haziran 2025'e, Ufuk Akyol ve Bahadır Öztürk'ün ise Haziran 2026'ya kadar kontratı uzatılacak. 32 maça çıkan Sarı, 2 gol ve 1 asist yaptı. Akyol, 28 maçta oynadı. Ç.Rize'ye kiralanan Öztürk ise şampiyonluk yaşadığı Atmacalar'da 289 maçta ter döktü.
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