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TFF'den 25 kulübe lisans

TFF, 18 kulübe UEFA, 7 kulübe ulusal lisans verdi. Kayseri, K.Gümrük, Antalya, A.Gücü, İstanbul, Giresun ve Ümraniye gibi Süper Lig kulüpleri lisans alamadı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
TFF'den 25 kulübe lisans
TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 sezonu için UEFA ve ulusal lisans almaya hak kazanan ekipleri duyurdu. İncelemeler sonucunda 18 kulübün UEFA, 7 kulübün ise ulusal lisans aldığı bildirildi. Süper Lig'den Adana Demir, Konya, Beşiktaş, Alanya, Sivas, F.Bahçe, G.Saray, İstanbul, Başakşehir, K.Paşa ve Trabzonspor, 1. Lig'den Göztepe UEFA, 1. Lig'den K.Gücü, Bodrum, Ç.Rize, Manisa FK ve Yılport Samsunspor, 2. Lig'den 24Erzincan ile Kırklareli ise ulusal lisans aldı. Kalan 55 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için 30 veya 60 gün süre tanındığı kaydedildi
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