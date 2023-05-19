Futbol camiasından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

Başta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olmak üzere futbol kulüpleri, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları paylaştı.

İşte o mesajlardan bazıları...

🇹🇷 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaşan Bandırma Vapuru, Türk Milleti'nin esarete karşı başkaldırısı ve bağımsızlık ruhunun denizler kadar engin ufku oldu. O geminin kıymetli yolcusu, keskin zekası ve istiklale adanmış kalbiyle bir milletin kurtuluş kahramanı ve Ata'sı oldu. Bugün… pic.twitter.com/85tTDTbook