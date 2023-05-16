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Alanyaspor 0-3 Konyaspor MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Arabam.com Konyaspor, Corendon Alanyaspor’u deplasmanda Pozuelo (2) ve Soner Dikmen’in golleriyle 3-0 mağlup etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 21:58
Alanyaspor 0-3 Konyaspor MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor ile Arabam.com Konyaspor karşı karşıya geldi.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleye konuk takım Konyaspor hızlı başladı. Yeşil-beyazlılar 15. dakikada Alejandro Pozuelo'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti.

İkinci yarıda Konyaspor, Soner Dikmen'le farkı 2'ye çıkardı. 74. dakikada Pozuelo skoru belirleyen golü attı. Konyaspor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Konyaspor bu galibiyetle puanını 49'a yükseltti. Alanyaspor ise 38 puanda kaldı.

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