Alanyaspor 0-3 Konyaspor MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor ile Arabam.com Konyaspor karşı karşıya geldi.
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleye konuk takım Konyaspor hızlı başladı. Yeşil-beyazlılar 15. dakikada Alejandro Pozuelo'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti.
İkinci yarıda Konyaspor, Soner Dikmen'le farkı 2'ye çıkardı. 74. dakikada Pozuelo skoru belirleyen golü attı. Konyaspor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Konyaspor bu galibiyetle puanını 49'a yükseltti. Alanyaspor ise 38 puanda kaldı.