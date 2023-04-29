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MKE Ankaragücü - Kasımpaşa maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Bu zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 19:03
MKE Ankaragücü - Kasımpaşa maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Bu zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ:

MKE Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Atakan, Mujakic, Kitsiou, Zahid, Diack, Taylan, Hanousek, Chatzigiovanis, Sowe

Kasımpaşa: Günay, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Ben Ouanes, Malsa, Eysseric, Aytaç, Fall, Bahoken, Chouiar

ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Ankaragücü - Kasımpaşa maçı 29 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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