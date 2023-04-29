MKE Ankaragücü - Kasımpaşa maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Bu zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
KARŞILAŞMANIN 11'LERİ:
MKE Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Atakan, Mujakic, Kitsiou, Zahid, Diack, Taylan, Hanousek, Chatzigiovanis, Sowe
Kasımpaşa: Günay, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Ben Ouanes, Malsa, Eysseric, Aytaç, Fall, Bahoken, Chouiar
ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Ankaragücü - Kasımpaşa maçı 29 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.