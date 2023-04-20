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Boğa fırsat tepti

İstanbulspor, 3 kez öne geçtiği maçta Antalya ile 3-3 berabere kaldı. Eze’nin yaptırdığı basit penaltı Boğalar’a pahalıya patladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Boğa fırsat tepti
Spor Toto Süper Lig'de gol düellosu şeklinde geçen, nefesleri kesen maçta İstanbulspor, 3 kez öne geçtiği Antalyaspor karşısında beraberliğe razı oldu. Boğalar, 6'da Rroca'nın golüyle öne geçti. 43'te Fernando frikikten attığı şık bir golle eşitliği sağladı. 45'te Lokilo, devre skorunu belirledi: 2-1. İkinci yarıda Wright, Akrepler'e bir kez daha beraberliği getirdi. 55'te Onur, takımını tekrar öne geçirdi. 88'de Eze, ceza sahasında gereksiz bir hareketle penaltı yaptırdı ve penaltıyı kullanan Wright, sonucu ilan etti: 3-3. İstanbulspor ligde kalma yolunda altın değerinde bir fırsatı kullanamazken, Akdeniz ekibi ise yenilmezlik serisini 3 maça taşıdı.
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