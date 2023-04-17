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Süper Lig'in 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı başlıyor. Müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 15:58
Süper Lig'in 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

Yarın:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor: Ali Şansalan

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

19 Nisan Çarşamba:

17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yiğit Arslan

20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

20 Nisan Perşembe:

17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor: Halil Umut Meler

20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Bahattin Şimşek

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