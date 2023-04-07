Haberler Süper Lig Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 5. sıradaki Trabzonspor, liderle arasını kapatmak için Kasımpaşa'nın konuğu olacak. 28 hafta müsabakasında iki takım da mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Trabzonspor, iki yakın rakibinin karşılaşacağı haftada 3 puanı alarak ligde bir üst sıraya yükselmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 11:55 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 12:00
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Kasımpaşa - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

ÖZDEŞ İLE İLK MAÇ

Bu sezon aldığı sonuçlarla istikrarsız bir performans ortaya koyan ve 3 kez teknik direktör değişikliğine giden Kasımpaşa, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, haftaya 29 puanla 11. sırada girdi.

Kasımpaşa, 2022-2023'te yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetiminde ilk maçına çıkacak. Özdeş, lacivert-beyazlı ekipte 2016-2018 ve 2019 yıllarında da görev yapmıştı.

İLK MAÇ GOLSÜZ BİTTİ

Süper Lig'de oynadığı müsabakaların 13'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan son şampiyon Trabzonspor ise 44 puanla 5. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... 👉🏼

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Zaniolo'ya sürpriz transfer telefonu! "Seni yazın alacağız"
"Seni hep seveceğim" Gamze Özçelik'ten yüreklere dokunan paylaşım! Kaldığı yerden devam eden Gamze Özçelik bu kez...
TFF'ye çağrı! "Mutlaka talimat yazılmalı"
F.Bahçe'de büyük yaprak dökümü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şoke eden ayrılık! Sözleşmesini feshetti
Resmen açıklandı! Talisca imzayı attı
Son dakika Bingöl deprem, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de büyük yaprak dökümü! F.Bahçe'de büyük yaprak dökümü! 11:31
Sunderland - Hull City maçı hangi kanalda? Sunderland - Hull City maçı hangi kanalda? 11:23
Aslan'ın olmazsa olmazı! Yokluğunda... Aslan'ın olmazsa olmazı! Yokluğunda... 11:02
Milan - Empoli maçı hangi kanalda? Milan - Empoli maçı hangi kanalda? 10:47
Lecce - Napoli maçı hangi kanalda? Lecce - Napoli maçı hangi kanalda? 10:41
Fırtına'dan Nwakaeme bombası! Geri dönüyor Fırtına'dan Nwakaeme bombası! Geri dönüyor 10:36
Daha Eski
Salernitana - Inter maçı hangi kanalda? Salernitana - Inter maçı hangi kanalda? 10:34
Lens - Strasbourg maçı hangi kanalda? Lens - Strasbourg maçı hangi kanalda? 10:28
Sevilla - Celta Vigo maçı saat kaçta? Sevilla - Celta Vigo maçı saat kaçta? 10:18
TFF'ye çağrı! "Mutlaka talimat yazılmalı" TFF'ye çağrı! "Mutlaka talimat yazılmalı" 10:15
Göztepe - Samsunspor maçı hangi kanalda? Göztepe - Samsunspor maçı hangi kanalda? 10:02
Boluspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda? Boluspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda? 09:59