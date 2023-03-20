Yiğido geri döndü

Spor Toto Süper Lig'de alt taraftan uzaklaşmak isteyen iki takım, Sivas'ta kozlarını paylaştı. Karşılaşmaya etkili başlayan Sivasspor, ilk 20 dakikada N'Jie, Erdoğan ve James'le net pozisyonlardan yararlanamadı. Yiğidolar aradığı golü 23'te Saiz'in ortasını kafayla tamamlayan Cofie'yle buldu ve ilk yarı kırmızı-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

SAİZ'DEN PANENKA

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren kırmızı-beyazlılar, 77'de 2-0'ı buldu. Saiz'in şutunda ceza sahasında elle müdahale kararı veren hakem, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Saiz "panenka" vuruşuyla sonucu ilan etti: 2-0. Sivas ekibi üst üste 2 yenilginin ardından kazanırken, Ankaragücü ise deplasmanda 2'de sıfır çekti.

Çalımbay rekor kırdı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A.Gücü maçıyla birlikte Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan teknik direktör oldu. İşte en çok maça çıkan teknik direktörler: Rıza Çalımbay (622), Samet Aybaba (621), Şenol Güneş (593), Aykut Kocaman (542), Yılmaz Vural (542).

Çok ihtiyacımız vardı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa sonrası ihtiyaçları olan bir 3 puan kazandıklarını söyledi. Çalımbay, "Çok disiplinli oynadık. İhtiyacımız olan 3 puanı aldık" dedi. A.Gücü hocası Sedat Ağçay ise çok isteyenin kazandığı bir maç olduğunu belirtti.