Haberler Süper Lig Yiğido geri döndü

Yiğido geri döndü

Avrupa’ya veda eden Yiğidolar, alt sıralardaki direkt rakibi A.Gücü’nü Cofie 2 0 ve Saiz’in (Pen.) golleriyle yenerek, 2 maç sonra kazandı ve rahat nefes aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Yiğido geri döndü

Spor Toto Süper Lig'de alt taraftan uzaklaşmak isteyen iki takım, Sivas'ta kozlarını paylaştı. Karşılaşmaya etkili başlayan Sivasspor, ilk 20 dakikada N'Jie, Erdoğan ve James'le net pozisyonlardan yararlanamadı. Yiğidolar aradığı golü 23'te Saiz'in ortasını kafayla tamamlayan Cofie'yle buldu ve ilk yarı kırmızı-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

SAİZ'DEN PANENKA

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren kırmızı-beyazlılar, 77'de 2-0'ı buldu. Saiz'in şutunda ceza sahasında elle müdahale kararı veren hakem, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Saiz "panenka" vuruşuyla sonucu ilan etti: 2-0. Sivas ekibi üst üste 2 yenilginin ardından kazanırken, Ankaragücü ise deplasmanda 2'de sıfır çekti.

Çalımbay rekor kırdı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A.Gücü maçıyla birlikte Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan teknik direktör oldu. İşte en çok maça çıkan teknik direktörler: Rıza Çalımbay (622), Samet Aybaba (621), Şenol Güneş (593), Aykut Kocaman (542), Yılmaz Vural (542).

Çok ihtiyacımız vardı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa sonrası ihtiyaçları olan bir 3 puan kazandıklarını söyledi. Çalımbay, "Çok disiplinli oynadık. İhtiyacımız olan 3 puanı aldık" dedi. A.Gücü hocası Sedat Ağçay ise çok isteyenin kazandığı bir maç olduğunu belirtti.

DİĞER
Ünlü oyuncu Ayşe Tolga ile eski eşi Marsel Eskinazi arasında nafaka krizi! 60 kat zam istedi!
Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ilk kez yan yana! Aşıklar TAKVİM’e fena yakalandı! Afra Saraçoğlu'yla 4 yıllık ilişkisi bitmişti...
G.Saray'dan F.Bahçe'ye olay gönderme!
Rashica'nın Florya'daki kaderi o detaya bağlı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Hakemlere rağmen halen şampiyon olunabilir"
Rashica'nın Florya'daki kaderi o detaya bağlı!
Tuzla TOKİ kura sonuçları 20 Mart 2023
TOKİ Tuzla canlı çekiliş izle (20 Mart Pazartesi)
İSKİ İstanbul su kesintisi 20 Mart 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Hakemlere rağmen halen şampiyon olunabilir" "Hakemlere rağmen halen şampiyon olunabilir" 07:34
Rashica'nın Florya'daki kaderi o detaya bağlı! Rashica'nın Florya'daki kaderi o detaya bağlı! 01:17
El Classico'da kazanan Barça! El Classico'da kazanan Barça! 01:02
El Classico'da kazanan Barça! El Classico'da kazanan Barça! 00:59
Marsilya geriden gelip kazandı! Marsilya geriden gelip kazandı! 00:51
Juve'den flaş galibiyet! Juve'den flaş galibiyet! 00:47
Daha Eski
Erman Toroğlu: Hakem değil! Erman Toroğlu: Hakem değil! 00:20
Ve açıkladı! Kerem'den flaş transfer sözleri Ve açıkladı! Kerem'den flaş transfer sözleri 00:02
G.Saray'dan F.Bahçe'ye olay gönderme! G.Saray'dan F.Bahçe'ye olay gönderme! 00:02
Osayi'nin pozisyonu kırmızı mı? Toroğlu yorumladı! Osayi'nin pozisyonu kırmızı mı? Toroğlu yorumladı! 00:02
F.Bahçe Alanya'da kazandı! F.Bahçe Alanya'da kazandı! 00:02
F.Bahçe zirveye yaklaştı! İşte puan durumu F.Bahçe zirveye yaklaştı! İşte puan durumu 00:02