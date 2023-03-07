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Ankaragücü’nde Hanousek yetişti

Ankaragücü, transferin son gününde Gaziantep FK'den ayrılan, bonservisi Sparta Prag'da bulunan Çekyalı sol bek Hanousek'i kiraladı. 29 yaşındaki tecrübeli savunmacı, bu sezon 22 maçta oynadı. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Çekyalı sol bek Matej Hanousek'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda kulübü Sparta Prag ile anlaşma imzalamıştır" denildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
Ankaragücü’nde Hanousek yetişti
Ankaragücü, transferin son gününde Gaziantep FK'den ayrılan, bonservisi Sparta Prag'da bulunan Çekyalı sol bek Hanousek'i kiraladı. 29 yaşındaki tecrübeli savunmacı, bu sezon 22 maçta oynadı. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Çekyalı sol bek Matej Hanousek'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda kulübü Sparta Prag ile anlaşma imzalamıştır" denildi.
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