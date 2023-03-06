Haberler Süper Lig Antalyaspor'da Alfons Groenendijk'ten flaş mağlubiyet yorumu! "Komedi filmi gibi"

Antalyaspor'da Alfons Groenendijk'ten flaş mağlubiyet yorumu! "Komedi filmi gibi"

Süper Lig'de 24. hafta maçında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi Kasımpaşa 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçın ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk'in mağlubiyet yorumu dikkat çekti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 23:53 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 23:58
Antalyaspor'da Alfons Groenendijk'ten flaş mağlubiyet yorumu! "Komedi filmi gibi"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlu Alfons Groenendijk, özellikle yenilen gollere dikkati çekti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Groenendijk, İstanbul'a Galibiyet için geldiklerini ancak üzgün ayrılacaklarını söyledi.

Groenendijk, "Kendi kendimize attırdığımız 3 golle yenildik. Komedi filmi gibi. Çok komik, hatta trajikomik goller yedik. Kabul edilemez, tolere edilemez gollerdi. Bu nedenle takımıma sinirliyim. Bu mağlubiyeti unutup, yola devam etmemiz gerekiyor. Cuma günü Kayserispor ile sahamızda maçımız var. Burada yenilgiyi hak ettik. Sahada kazanmak için mücadele eden oyuncu grubuna ihtiyacım var. En azından maç kaybettirmeyecek oyuncu grubuna ihtiyacım var. Futbol kazanma odaklı bir spordur. Sahada kazanmadıkça bu durumdan kurtulmamız zor görünüyor." ifadelerini kullandı.

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