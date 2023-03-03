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Alanyaspor 1-0 Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadeleden ev sahibi Alanyaspor 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 22:00 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 22:01
Alanyaspor 1-0 Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 24. hafta maçında Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Mücadeleden ev sahibi Alanyaspor 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 54. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.

Maçın 69. dakikasında ise ev sahibi Alanyaspor'da L. Fer kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Alanyaspor'da takımın yeni teknik direktörü Ersun Yanal çıktığı ilk resmi maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Mücadelenin ardından Alanyaspor ligde 28 puanla 8. sıraya yerleşti.

Başakşehir ise 40 puanla 4. sırada bulunuyor.

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