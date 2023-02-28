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Provokasyonlara izin vermeyiz

Bakan Kasapoğlu: Kulüpler tek yürek olmuşken, maksatlı provokasyonlar görülmektedir. Spor sahaları kesinlikle siyaset alanları değildir.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 06:50
Provokasyonlara izin vermeyiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da mevcut gündemle ilgili bir açıklama yayınladı. Kasapoğlu "Ülke olarak tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadığımız dönemde devletimiz ve milletimiz el ele vermiştir. Bu büyük felaketin ilk anından itibaren spor dünyası da tek yürek olmuştur. Renk, arma, forma fark etmeksizin gönüller birlikte hareket etmiştir. Bu örnek duruş tüm dünyaya örnek olmuştur" dedi.

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Bakan Kasapoğlu şunları söyledi: "Ülkemizin sporun iyileştirici gücüne ihtiyacı vardır. Ancak her zor dönemde olduğu gibi bu büyük felakette de birtakım çıkar gruplarının yine boş durmadığı, maksatlı provokasyonlara giriştiği görülmektedir. Spor sahaları siyaset alanları değildir. Spor müsabakaları siyaset üretme merkezleri değildir. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Kulüplerimiz büyük bir güç birliği içindedir.

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