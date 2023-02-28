Ersun Yanal Alanya'da

İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Alanyaspor'un yeni hocası belli oldu. Akdeniz ekibi, teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile anlaştı. Son olarak 2020-2021 yılları arasında Süper Lig'de Antalyaspor'da görev alan 61 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe, Trabzonspor, A Milli Takım, G.Birliği, Denizlispor Ankaragücü, Manisaspor ve Eskişehirspor kulüplerinde çalıştı. Fenerbahçe'de iki farklı dönemde çalışan Yanal, sarı-lacivertliler ile 2013- 2014'te 74 puan toplayarak en yakın rakibine 9 puan fark attı ve Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 32 yaşındaki Farioli'nin yönetiminde Alanyaspor, bu sezon ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyetle 25 puan toplayarak 11'inci sırada yer aldı.