Tuğhan Yıldız’a Roma ve Inter talip!

"TUĞHAN YILDIZ'A ROMA VE INTER'DEN İLGİ VAR"
Başkan Ömer Furkan Banaz, hem stadyumla alakalı hem de Tuğhan Yıldız'la alakalı dikkat çeken açıklamalar yaparak, "UEFA tarafından yapılan denetimler neticesinde stadyumumuz dördüncü kategori ile derecelendirilmiştir. Yani Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumumuzda Şampiyonlar Ligi maçları dahi oynanabilecektir. Uzun uğraşlar sonucunda stadyumumuza katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, TFF Başkan Vekili İbrahim Burkay ile birlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim. Orhan Özselek Vakıfköy Tesislerimize çok önem veriyoruz. Orayı geliştirmeye ve büyütmeye devam ediyoruz. Bursaspor'un geleceği ve gözbebeği olarak baktığımız akademimize bu yıl forma sponsorlukları gibi çeşitli reklam alanlarıyla ciddi kaynaklar sağladık. Çıkarttığımız oyuncular Dünya çapında adlarını duyurmaya devam ederlerken bunlara da yenilerini eklemek bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Son olarak 2006 doğumlu oyuncumuz Tuğhan Yıldız için Dünya futbolunun en önemli takımlarından Roma ve Inter kulüplerinden ilgi mektubu almış bulunmaktayız. Aslında ne kadar büyük bir hazinenin Bursaspor'un temellerini oluşturduğunun farkında olmalıyız. Daha önceki dönemlerde bir transfer sezonunda şu anki borcumuzun yarısı kadar oyuncu satışı yapıldığı hepimizin malumu. Kurtuluşumuz altyapıya ve futbola yatırım yapmaktan geçmektedir; bu bağlamda sportif planlamaya ciddi bir emek vermekteyiz" ifadelerini kullandı.
"ÇABAMIZ HİÇBİR ZAMAN POPÜLİZM YAPMAK OLMADI"
Transfer tahtası ile ilgili de bilgi veren Başkan Ömer Furkan Banaz, "Tahta yasağı ve FIFA tarafından aldığımız transfer yasakları içinde ciddi bir mesai harcamaktayız. Bu konu ile alakalı ilk aşama olarak kulüp lisans işini çok şükür çözdük. Bundan sonraki gündemimiz ise Filiz Lisans problemini çözebilmek, tekrar hatırlatmak isterim ki bu aşamalarda çözülen dosyalar tahtamızdan da kalkmaktadır. Çabamız hiçbir zaman popülizm yapmak olmadı. Tahtayı 5 dakikalığına açıp, Bursaspor'u daha büyük borçların altına sokmak istemedik. Tek isteğimiz Bursaspor'un bu prangalardan tamamen kurtulmasıdır. Kulübümüzün geleceğini, doğru bir şekilde inşa etmemiz gerekiyor. Yaptığımız her uzlaşmanın ödenebilir ve sürdürülebilir olması bizim için olmazsa olmazımızdır, bu aşamada bizlere kolaylık gösterenlere de ayrıca teşekkür ederiz. Benzer kolaylıkları Bursaspor'u yaşatmak adına diğer muhattaplardan da bekliyoruz. 60. yaşımızı kutlayacağımız 2023 yılı Bursasporumuz için her şeyin yeniden başladığı bütün şehrin tekrar Bursaspor çatısı altında buluştuğu bir yıl olması dileğiyle, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum" açıklamasında bulundu.
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