Haberler Süper Lig Fenerbahçe ve Galatasaray'a Eden Hazard transferinde rakip çıktı!

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Eden Hazard transferinde rakip çıktı!

Futbol kariyerine La Liga ekibi Real Madrid'de devam eden, transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Eden Hazard ile ilgili iddialar devam ediyor. Belçikalı yıldız oyuncunun yakın zamanda adresi netleşecek. Hazard için flaş bir takım daha devreye girdi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 14:57
Fenerbahçe ve Galatasaray'a Eden Hazard transferinde rakip çıktı!

Real Madrid'in Chelsea'den büyük umutlarla kadrosuna kattığı Eden Hazard, La Liga'da beklentilerin altında kaldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Eden Hazard transferinde rakip çıktı!

Performansıyla da İspanyol taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Eden Hazard transferinde rakip çıktı!

Madrid ekibinde gözden düştü ve takımdan ayrılmak için gün sayıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Eden Hazard transferinde rakip çıktı!

Eden Hazard'a her geçen gün yeni bir talipli çıkıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Eden Hazard transferinde rakip çıktı!

İngiliz basını, Belçikalı yıldız ile ilgili son gelişmeleri duyurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Eden Hazard transferinde rakip çıktı!

AL NASSR İLE GÖRÜŞME HALİNDE

Bilindiği üzere yakın zamanda Premier Lig devi Manchester United ile yolları ayrılan Cristiano Ronaldo kariyerine Al Nassr'da devam etme kararı almıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Eden Hazard transferinde rakip çıktı!

Al Nassr'ın bir diğer planının ise Eden Hazard olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Eden Hazard transferinde rakip çıktı!

YAKIN ZAMANDA AYRILACAK

Daily Mail'de yer alan habere göre; 32 yaşındaki futbolcu 2019'da İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılıp transfer olduğu Real Madrid'den yakın zamanda ayrılacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Eden Hazard transferinde rakip çıktı!

GARCIA İLE GÖRÜŞTÜ

Hazard, Al Nassr'ın şu anda teknik direktörlüğünü yapan ve Lille'de birlikte çalıştıkları Rudi Garcia ile kontak kurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Eden Hazard transferinde rakip çıktı!

İkili, Suudi Arabistan ekibinde yeniden bir araya gelmenin hazırlığını yapıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Eden Hazard transferinde rakip çıktı!

SUUDİ EKİBİ İLGİ ÇEKECEK

Ada'daki haberlerde Al Nassr'ın Ronaldo'dan sonra bir başka dünya yıldızını daha kadrosuna katarak ilgi çekmeye devam edeceği vurgulandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Eden Hazard transferinde rakip çıktı!

Hazard'ın da bu transfere sıcak bakabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Eden Hazard transferinde rakip çıktı!

EDEN HAZARD'IN PERFORMANSI

32 yaşındaki futbolcu bu sezon Real Madrid'de 9 maçta forma giyerken 1 gol attı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Eden Hazard transferinde rakip çıktı!

İspanyol devinde sıkça sakatlık yaşayan Hazard'ın normal şartlarda sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Eden Hazard transferinde rakip çıktı!

Takvim'in haberine göre 2018 yılında 150 milyon euro değer biçilen futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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