Fenerbahçe ve Galatasaray'a Eden Hazard transferinde rakip çıktı!

Real Madrid'in Chelsea'den büyük umutlarla kadrosuna kattığı Eden Hazard, La Liga'da beklentilerin altında kaldı.
Real Madrid'in Chelsea'den büyük umutlarla kadrosuna kattığı Eden Hazard, La Liga'da beklentilerin altında kaldı.
Performansıyla da İspanyol taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.
Madrid ekibinde gözden düştü ve takımdan ayrılmak için gün sayıyor.
Eden Hazard'a her geçen gün yeni bir talipli çıkıyor.
İngiliz basını, Belçikalı yıldız ile ilgili son gelişmeleri duyurdu.
AL NASSR İLE GÖRÜŞME HALİNDE
Bilindiği üzere yakın zamanda Premier Lig devi Manchester United ile yolları ayrılan Cristiano Ronaldo kariyerine Al Nassr'da devam etme kararı almıştı.
Al Nassr'ın bir diğer planının ise Eden Hazard olduğu iddia edildi.
YAKIN ZAMANDA AYRILACAK
Daily Mail'de yer alan habere göre; 32 yaşındaki futbolcu 2019'da İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılıp transfer olduğu Real Madrid'den yakın zamanda ayrılacak.
GARCIA İLE GÖRÜŞTÜ
Hazard, Al Nassr'ın şu anda teknik direktörlüğünü yapan ve Lille'de birlikte çalıştıkları Rudi Garcia ile kontak kurdu.
İkili, Suudi Arabistan ekibinde yeniden bir araya gelmenin hazırlığını yapıyor.
SUUDİ EKİBİ İLGİ ÇEKECEK
Ada'daki haberlerde Al Nassr'ın Ronaldo'dan sonra bir başka dünya yıldızını daha kadrosuna katarak ilgi çekmeye devam edeceği vurgulandı.
Hazard'ın da bu transfere sıcak bakabileceği ifade edildi.
EDEN HAZARD'IN PERFORMANSI
32 yaşındaki futbolcu bu sezon Real Madrid'de 9 maçta forma giyerken 1 gol attı.
İspanyol devinde sıkça sakatlık yaşayan Hazard'ın normal şartlarda sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.
Takvim'in haberine göre 2018 yılında 150 milyon euro değer biçilen futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.