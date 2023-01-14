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Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in ilk yarısında perde kapanıyor. 19. hafta maçında Konyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. İki takım da ligin ilk yarısını 3 puanla kapatmak hedefinde. Mücadele öncesinde Beşiktaş'ın 29, Konyaspor'un ise 27 puanı bulunuyor. Konyaspor Beşiktaş maçı öncesi konuk ekibin 11'i de belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 15:40
Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in ilk yarısında perde kapanıyor. 19. hafta maçında Konyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

İki takım da ligin ilk yarısını 3 puanla kapatmak hedefinde. Mücadele öncesinde Beşiktaş'ın 29, Konyaspor'un ise 27 puanı bulunuyor.

Konyaspor Beşiktaş maçı öncesi konuk ekibin 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Michalak, Muhammed Demir, Bytyqi, Diouf.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Saiss, Souza, Gedson, Redmond, Cenk, Muleka.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Konyaspor Beşiktaş maçı saat 16.00'da başlayacak ve Beinsports 1 ekranlarından yayınlanacak.

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