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6 yeni hakem

MHK, hakemlerin klasmanlarını belirledi. Süper Lig’e 6 yeni hakem geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
6 yeni hakem

MHK, 2022-2023 sezonunun kalan bölümünde görev alacak olan hakem ve gözlemcilerin klasmanlarını belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; sezonun ilk yarısında A klasmanda görev alan 6 hakem, Spor Toto Süper Lig'e yükseldi. Direnç Tonusluoğlu, Cihan Aydın, Turgut Doman, Yiğit Arslan, Burak Pakkan ve Murat Erdoğan, sezonun kalanında Spor Toto Süper Lig maçlarında görev alacak. VAR kayıtlarıyla gündeme gelen Sivas-Galatasaray maçı hakemi Erkan Özdamar ile Gaziantep FK-Beşiktaş mücadelesinin hakemi Atilla Karaoğlan'ın da klasmanı düşürülmedi.


SÜPER LİG'DE 29 HAKEM, 12 VAR
MHK'nin 6 hakemi daha Spor Toto Süper Lig kadrosuna almasının ardından düdük çalacak hakem sayısı toplam 29'a yükseldi. Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'in ayrılığından sonra VAR hakem sayısı ise 12 oldu.

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