Gaziantep FK Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan Gaziantep FK - Başakşehir maçıyla devam ediyor. İki takımın da mutlak hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak.
Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Halil İbrahim, Jevtovic, Merkel, Mustafa, Maxim, Veliu, Figueiredo.
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Serdar, Aleksic, Berkay, Deniz, Okaka
GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Gaziantep FK - Başakşehir maçı saat 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.