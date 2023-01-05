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Gaziantep FK Başakşehir maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Abdülkadir Bitigen'in düdük çaldığı Gaziantep FK-Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz..

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 16:58
Gaziantep FK Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan Gaziantep FK - Başakşehir maçıyla devam ediyor. İki takımın da mutlak hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak.

Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Halil İbrahim, Jevtovic, Merkel, Mustafa, Maxim, Veliu, Figueiredo.

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Serdar, Aleksic, Berkay, Deniz, Okaka

GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Başakşehir maçı saat 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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