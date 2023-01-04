Galatasaray Ankaragücü maçı canlı

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Sarı kırmızılılarda hedef maçtan 3 puanla ayrılarak Kadıköy'e lider gitmek. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın peşinde.
Galatasaray Ankaragücü maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Rashica, Mertens, Barış, Gomis
Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan, Zahid, Emre, Tasos, Ali Sowe
GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray Ankaragücü maçı saat 20.00'de başladı ve Beinsports 1 ekranlarından yayınlanıyor.